Toyota предлагает обновлять автомобили вместо покупки новых

Toyota Prius можно оборудовать функцией автоматической парковки Advanced Park, технологиями поддержки вождения Toyota Teammate, мониторингом слепых зон, функцией обнаружения пешеходов и обогревом рулевого колеса.

Заплатить на апгрейд можно единовременным платежом либо увеличением ежемесячной платы по подписке. Добавление мониторинга слепых зон обойдется, к примеру, в 99 тысяч иен (почти 58 тысяч рублей) либо 2750 иен ежемесячно. За обогрев руля просят 55 тысяч иен либо 1100 иен.

Toyota обещает расширять "меню" обновлений: в частности, планируется включить в него аудиосистему с большим экраном, а также подогрев и вентиляцию сидений. Таким образом, покупатели Upgrade Ready-автомобилей смогут периодически освежать ее оснащение и тем самым продлевать срок эксплуатации, что более выгодно, чем приобретение новой машины, отмечают в компании.

Toyota начала подключать искусственный интеллект к дизайну автомобилей. Метод генеративного ИИ понимает текстовые запросы как с абстрактным описанием (к примеру, "гладкий" или "похожий на внедорожник"), так и с инженерными характеристиками.