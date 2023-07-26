Ателье Hennessey готовит 775-сильный суперпикап Ford F-150

Компания Hennessey готовит мощнейший 775-сильный суперпикап на базе Ford F-150. Американское тюнинговое ателье из штата Техас славится своими проектами по созданию сверхмощных автомобилей, а наличие в модельной гамме нескольких проектов на базе актуального поколения Ford F-150 не остановило компанию от создания нового варианта тюнингованного пикапа. Подопечные Джона Хеннесси анонсировали модель Hennessey Venom 775, которая станет одним из самых мощных вариантов автомобиля на рынке и будет представлена уже в самое ближайшее время, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Никакой официальной информации о новинке компания не предоставила, ограничившись коротким видеотизером с анонсом модели. Пикап получил новые колёса с внедорожными шинами, алые акценты в оформлении кузова, фирменные логотипы Hennessey на сиденьях и ряд других стилистических особенностей.

С технической точки зрения основным изменением станет установка нагнетателя на двигатель и спортивной выхлопной системы. Не исключено, что серьёзной доработке подвергнутся подвеска и тормоза - в тизере видны мощные механизмы Brembo.

Судя по индексу, речь идёт о 775-сильном варианте пикапа Ford F-150. Дата премьеры нового Hennessey Venom 775, но ателье обещает раскрыть всю информацию о новинке в ближайшее время. Заинтересованных клиентов уже призывают обращаться к дилерам Ford, чтобы оставить предзаказ.