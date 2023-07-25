У кроссовера BYD Seal U будет огромный поворотный экран

BYD Song Plus Champion Edition будет выпущен на международном уровне под названием BYD Seal U. Автомобиль официально дебютирует на автосалоне в Мюнхене в сентябре, став еще одним автомобилем в модельном ряду BYD для европейских рынков. Что касается старта продаж, то это произойдет в конце 2023 или начале 2024 года, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

BYD Song Plus Champion Edition был запущен на китайский рынок в двух вариантах: электромобиль и гибрид. BYD Seal U станет электромобилем. В Китае полностью электрическая версия имеет запас хода 605 км, мощность 218 л.с. и стартовую цену 25 100 долларов.

Автомобиль получил закрытую переднюю часть, габариты BYD Seal U составляют 4785 х 1890 х 1660 мм при колесной базе 2765 мм.

BYD Seal U получил 15,6-дюймовый экран, который можно поворачивать на 90 градусов. Он также оснащён большой приборной панелью и трёхспицевым рулевым колесом. Что касается селектора передач, то это "ромбовидный" выдвижной переключатель. Он был позаимствован у BYD Seal. Также в оснащение входит система подключения к мобильным устройства DiLink и двухзонный климат-контроль.

Европейские цены будут объявлены позже.