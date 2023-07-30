Acura Integra Type S свели в гонке с Honda Civic Type R

Блогеры устроили дуэль Acura Integra Type S и Honda Civic Type R. Авторы канала Throttle House провели очередную гонку по прямой, в которой на сей раз сошлись две практически идентичные модели. "Горячий" хэтчбек Honda Civic Type R последнего поколения стал соперником для лифтбека Acura Integra Type S, который фактически является модификацией Civic Type R, но в другом типе кузова и с более богатым оснащением. А это сделало дуэль двух японских машин, оснащённых одинаковыми агрегатами, ещё более интересной, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Исходная для Acura модель Honda Civic Type R имеет 2,0-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 320 лошадиных сил с тягой 420 Нм, который сочетается с механической коробкой передач и передним приводом. Это самый мощный вариант в истории Civic Type R, но весит он 1446 килограммов.

Acura Integra Type S получила двигатель и трансмиссию от Civic Type R нового поколения, а также особые настройки адаптивной подвески. Турбомотор имеет 324 лошадиные силы и 420 Нм крутящего момента. Коробка передач - 6-ступенчатая механическая с функцией согласования оборотов.

Весит такой переднеприводный лифтбек 1460 килограммов. Таким образом у блогеров получилась одна из самых интересных гонок по прямой последнего времени - занятно посмотреть, как проявят себя в равных условиях два автомобиля, оснащённых одинаковыми агрегатами.