На освобожденных территориях установлены зарядные станции для электромобилей

Зарядные станции для электромобилей имеются в Шуше, Гадруте и Ходжавенде.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал директор Центра обучения и инноваций ОАО "Азеришыг" Араз Мамедзаде на встрече с представителями медиа в Гадруте, посвященной проделанной за 6 месяцев 2023 года работе.

По его словам, в будущем само ОАО "Азеришыг" планирует использовать электромобили.

"В будущем зарядные станции будут установлены на всех подстанциях, действующих на этих территориях", - добавил Мамедзаде.

Отметим, что в соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева ОАО "Азеришыг" ведет работу по реконструкции электросети на освобожденных территориях Азербайджана. Линии электропередач заменяются на изолированные провода, полностью обновлены электроопоры и электросчетчики.