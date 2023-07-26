Новые шпионские фотографии показывают, что Nissan готовит кроссовер Kicks следующего поколения. Камуфляжная пленка скрывает детали дизайна, но известно, что модель будет полностью обновлена, передает Day.Az со ссылкой на Motor1.

Новый Nissan Kicks выглядит немного больше, но пока неясно, будет ли он построен на новой платформе. Кузов стал более спортивный, он получил спойлер и массивную крышку багажника с новыми фонарями.

Ожидается, что Nissan изменит дизайн салона вместе с экстерьером. Появятся новые цифровая приборная панель и информационно-развлекательная система с большим экраном. Также ожидаются Apple CarPlay и новые функции активной безопасности.

Текущий Kicks в США оснащен 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем Nissan. Он развивает 122 л.с. и работает в сочетании с фирменной бесступенчатой трансмиссией Xtronic. Он доступен только с передним приводом. Nissan также предлагает текущую модель с гибридной трансмиссией, но она недоступна в США.

Nissan Kicks 2023 года стоит от 21 925 долларов. Презентация новой модели состоится до конца года.