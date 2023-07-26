Гоночный Nissan GT-R Nismo из популярного фильма продадут на аукционе

Аукцион Silverstone поддержит премьеру фильма "Гран Туризмо", которая состоится 11 августа: через две недели после этого на торги будет выставлен один из суперкаров со съёмочной площадки - Nissan GT-R GT3 образца 2014 года. Его планируют продать за сумму от 225 до 275 тысяч фунтов стерлингов, передает Day.Az со ссылкой на Silverstone.

Этот автомобиль был частью европейской команды Nissan и участвовал в чемпионатах FIA GT. В одном из сезонов его пилотировал гонщик Дженн Марденборо, о котором и рассказывает фильм "Гран Туризмо". Он стал реальным пилотом благодаря победе в чемпионате по симулятору Gran Turismo, который позволил попасть ему в гоночную академию Nissan GT. В 2015 году Марденборо на этом GT-R пришёл девятым в "24 часах Нюрбургринга".

Дженн Марденборо также принял участие в съёмках фильма: он был каскадёром. В данный момент автомобиль принадлежит главе GT Academy Даррену Коксу, которого сыграл Орландо Блум.