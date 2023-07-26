Новые Skoda Scala и Skoda Kamiq получат матричные фары

Компактный хетчбэк Skoda Scala и небольшой кроссовер Skoda Kamiq должны быть представлены 1 августа. Новые тизерные изображения показывают важное изменение обоих автомобилей, передает Day.Az со ссылкой на Motor1.

Skoda Scala и Kamiq 2024 года будут предлагаться с опциональными матричными светодиодными фарами. Технология, которая появилась изначально в премиальных машинах, распространяется на более доступные автомобили меньшего размера. Такие фары уже есть у Karoq, Octavia, Kodiaq, Enyaq и Superb.

В модели Scala компания Skoda удлинила фары до решетки радиатора и добавила полоски дневных ходовых огней вверху и внизу фары. В случае Kamiq автопроизводитель уменьшил полосу светодиодов, установленную над новым набором основных фар немного большего размера. Предыдущие тизеры показали, что оба автомобиля также получат обновлённые задние фонари.

Поскольку Scala и Kamiq построены на старой платформе MQB A0, скорее всего, новые модели не получат мягкие гибридные силовые агрегаты.

Skoda пообещала увеличить долю электромобилей в своих европейских продажах до более чем 70% к концу десятилетия, чему будет способствовать выпуск шести электромобилей к 2026 году.