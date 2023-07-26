Китайский «Гелендваген» похож на Mercedes G-класса

В Китае на дороги общего пользования вывели рамный внедорожник Tank 700 PHEV. И хотя автомобиль покрыт камуфляжем, хорошо видно, что он похож на Mercedes G-класса, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Пускай фары не полностью круглые, но они здорово напоминают "мерседесовские". То же самое можно сказать о фонарях, креплении запасного колеса и в целом о форме кузова.

Интерьер, естественно, полностью оригинальный. Тут выделяется большой экран медиасистемы и полоса, имитирующая дерево, которая тянется вдоль передней панели и заходит на дверные карты. Какие агрегаты будут у гибрида - пока неизвестно. У чисто бензиновой версии под капотом 3,0-литровый турбированным мотор.