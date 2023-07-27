Toyota частично раскрыла дизайн нового Land Cruiser Prado

Компания Toyota показала, как будет выглядеть передняя часть кузова нового Land Cruiser Prado. Как и ожидалось, новое поколение легендарного внедорожника выполнили в стиле классических моделей. Чтобы провести параллели с культовыми машинами, фотограф японского бренда разместил на снимке Land Cruiser производства 80-х годов прошлого века. Официальная премьера автомобиля состоится второго августа 2023 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, на опубликованной фотографии будущий "Прадо" изобразили на фоне Toyota Land Cruiser FJ62, который японская компания выпускала до 1990 года. Подобный прием позволяет провести параллели с классическим внедорожником. Судя по снимку, новое поколение модели оснастили прямоугольной головной оптикой, а также массивной радиаторной решеткой с крупной надписью Toyota. Аналогичный дизайн использовали для внедорожников прошлых лет.

Кроме того, на фотографии можно рассмотреть боковую часть переднего бампера и рельефный капот. Новое поколение Land Cruiser Prado построили на одной платформе с новым Lexus GX. При этом в моторную гамму внедорожника войдут исключительно четырехцилиндровые моторы.

В середине июля стало известно, что новый Land Cruiser Prado встанет на конвейер в Китае. Сборку легендарного внедорожника локализуют на совместном предприятии FAW-Toyota.