Ford анонсировал ещё одну гоночную «тёмную лошадку»

Компания Ford анонсировала гоночный спорткар Mustang новой версии Dark Horse R. Осенью 2022 года Ford представил новое поколение купе и кабриолета культового Mustang, дебютировавшего в нескольких модификациях. А летом 2023 года модель получила сразу несколько версий для гонок GT, местом премьеры которых заводское подразделение Ford Performance выбрало культовые суточные гонки. Но дебютом версий GT3 и GT4 дело не ограничится - на очереди модификация Dark Horse R. При этом серия Dark Horse стала первой "заряженной" версией культовой модели за последние два десятка лет, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Стандартный Dark Horse S ориентирован на "энтузиастов трек-дней выходного дня", как отмечает Ford, а для тех, кто хочет и готов добиваться от себя и своего автомобиля максимума, готовится исполнение Dark Horse R. Компания описывает новую модель как промежуточное звено между любительским трек-каром Dark Horse S и профессиональным гоночным купе GT4.

Заявлено наличие у модели развитого аэродинамического обвеса с регулируемым антикрылом, спортивных замков капота, буксировочных петель, а также омологированного каркаса безопасности. Новинка также получит гоночные диски Ford Performance Parts.