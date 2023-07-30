Mercedes-Benz GLE Coupe превратили в кроссовер в стиле смурфов

Кроссовер Mercedes-Benz GLE Coupe получил ярко-синий салон в стиле смурфов. Польское ателье Carlex Design представило очередной "двухцветный" кроссовер Mercedes-Benz GLE Coupe. Фирма, сделавшая себе имя на тюнинге интерьеров дорогих автомобилей, на сей раз решила доработать купе-кроссовер Mercedes-Benz GLE Coupe последнего поколения, который комплексно переоформила - изменению подверглись и кузов, и салон машины. Ключевой особенностью стала необычная по меркам немецкой премиальной модели цветовая гамма, отсылающая к вымышленным существам - смурфам, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Автомобиль имеет вполне каноничный для подобных моделей матовый чёрный цвет, дополняют который углепластиковый обвес и фирменные 22-дюймовые легкосплавные диски. Традиционно для польских тюнеров программа доработок никак не затрагивает техническую часть автомобиля.

Но зато радикально меняет интерьер! Весь салон немецкого кроссовера был перетянут ярко-синей кожей Blue Racing. Единственное исключение - вставка из углеродного волокна на приборной панели и акценты из чёрной кожи.

Интерьер также украшен прострочкой синими нитками и перфорацией кожи. Наконец, ателье добавило собственные эмблемы на подголовники, центральный подлокотник и приборную панель. В комплекте с автомобилем владельцам предоставляют гарантию на проделанную работу, а также сертификат аутентичности.