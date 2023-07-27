Так выглядит кроссовер Huawei Aito M5 Standard Edition

Кроссовер Aito M5 от Huawei уже не новичок на домашнем рынке в Китае, но сейчас компания официально представила самый доступный вариант - Standard Edition. Интересно, что автомобиль не растерял мощности, и при этом даже стал немного лучше более дорогой модели, дебютировавшей в прошлом году, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Изменений не особо много, но они заметные. Например, в передних фарах теперь две группы линз, за счет чего кроссовер лучше освещает дорогу. Aito M5 Standard Edition получил "оптимизированные" дверные ручки (они по-прежнему спрятаны в двери), новые 20-дюймовые колесные диски, камеру заднего вида с самоочисткой.

Это - снаружи, а внутри появились два подстаканника на центральном тоннеле вместо одного, две беспроводные зарядки для смартфонов мощностью 40 Вт каждая. За счет нового наполнения комфортнее должен стать задний диван.

Топовая полноприводная версия ценой 37,7 тыс. долларов выдает 496 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 4,4 с. Так как это подключаемый гибрид, то на чистом электричестве автомобиль может проехать до 260 км, общий запас хода - 1455 км (согласно методике подсчета CLTC), а средний расход топлива заявлен на уровне 4,87 л/100 км. Стоимость базовой заднеприводной версии составляет 35 тыс. долларов.

Aito M5 Standard Edition уже доступен для заказа в Китае через фирменный интернет-магазин Huawei Mall, в приложении My Huawei и на официальном сайте Aito.