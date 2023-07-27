Geely Radar RD6 выходит на мировой рынок

Первая партия полностью электрических среднеразмерных пикапов Radar RD6 для зарубежных рынков сошла с конвейера в Китае.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, сборка этих автомобилей происходит на заводе Zibo Smart Factory в провинции Шаньдун, Китай. Принять участие в этом мероприятии приехали некоторые высокопоставленные представители города. Завод Zibo был запущен в 2020 году. Сейчас он выпускает не только автомобили Radar, но и некоторые автомобили Farizon.

По данным Geely, после выхода на рынок Radar RD6 стал самым популярным электрическим пикапом в Китае с долей рынка 53%. Выглядит впечатляюще, но всего в июне 2023 года было продано 1024 Radar RD6. Таким образом, спрос на этот вид транспортных средств в Китае все еще относительно низок. Geely решила запустить этот бренд за границей, чтобы увеличить продажи.

Китайская версия Radar RD6 сошла с конвейера здесь в сентябре прошлого года. На подготовку к международному запуску Radar ушло 9 месяцев. Международная версия основана на версии Premium Edition для китайского рынка. Это не топовая комплектация, но у неё аккумулятор на 86 кВт•ч на 550 км и единственный электродвигатель на задней оси мощностью 272 л.с. В Китае эта версия стоит 31 970 долларов.

Пикап RD6, как и большинство электромобилей Geely, основан на платформе SEA. Это пятиместный автомобиль с размерами 5260 х 1900 х 1830 мм и колёсной базой 3120 мм. По габаритам он очень близок к Toyota Hilux. Geely утверждает, что за дизайн RD6 отвечал британский дизайнерский центр компании.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 6 секунд. В багажнике автомобиля есть сразу шесть розеток для подзарядки различных устройств. Они могут выдавать до 2000 Вт мощности.