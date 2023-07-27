Самый дешевый Mercedes-Benz получит как бензиновую, так и электрическую силовую установку

Компания Mercedes-Benz представила первое тизерное изображение новой модели, которую официально покажут публике на международном автосалоне в Мюнхене в сентябре 2023 года. В сообщении компании не приводятся конкретные характеристики, но издание Motor1 предполагает, что речь идет о предвестнике новой машины, которая создается в рамках концепции максимально доступной роскоши, то есть станет самой демократичной моделью Mercedes, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Судя по всему, новинкой заменят машины классов A и CLA. Автомобиль получит трехобъемный кузов, однако покатая задняя линия крыши допускает, что это может быть не седан, а лифтбэк, в котором заднее стекло поднимается вместе с крышкой багажника, а количество дверей таким образом увеличивается с четырех до пяти.

Никаких технических характеристик автомобиля не раскрывается. Однако ранее в Mercedes сообщали о том, что с конца 2024 года или начала 2025 года начнется производство нового семейства компактных машин на полностью электрической архитектуре. Новинка, о которой идет речь, дебютирует все же чуть раньше и, таким образом, станет последней моделью марки из Штутгарда, у которой помимо чисто электрической версии будет и вариант с двигателями внутреннего сгорания.