У Chery Tiggo 7 Pro появилась бюджетная версия с "механикой". На китайском рынке покупатели "семёрки" впервые смогут выбрать альтернативу бесступенчатой трансмиссии. С ручной 6-ступенчатой коробкой передач предложили только базовую версию, стартовая цена снизилась до 79 900 юаней. В России появление недорогого Chery Tiggo 7 Pro маловероятно, ведь у нас модель предложена в богатых комплектациях, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Chery Tiggo 7 Pro (в Китае продаётся, как Tiggo 7) сохранил бензиновый 1,5-литровый турбомотор (156 сил, 230 Нм), однако за счёт перехода на ручную коробку передач расход топлива в смешанном цикле должен снизиться до 7,49 литра на 100 километров. Данных по разгонной динамике нет, но с "механикой" кроссовер может стать даже динамичнее.

В базовой комплектации Chery сохранила полностью светодиодную оптику, 17-дюймовые легкосплавные диски, камеру заднего вида, задние парктроники, бесключевой доступ и медиасистему с 10,25-дюймовым тачскрином. Однако придётся согласиться на две подушки безопасности, кондиционер и аналоговую приборную панель.

В Китае продажи нового трёхпедального кроссовера Chery уже стартовали, но до дилеров модель доберётся с задержкой. С прошлой осени роль флагмана семейства у Tiggo 7 Plus: дважды модернизированной версии с оригинальным экстерьером и интерьером.