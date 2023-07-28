Пикап Hyundai Santa Cruz обрел заводскую «внедорожную» версию
Пикап Hyundai Santa Cruz обрел заводскую "внедорожную" версию. Американский офис марки анонсировал старт продаж грузовичка в исполнении XRT. От исходника новинка отличается декором и расширенным набором пластиковых элементов. Улучшений по салону, ходовой части и двигателю не заявлено, однако внедорожный пакет положен только топ-комплектациям с 2,5-литровым турбомотором, 8-ступенчатым преселективным "роботом" и полным приводом, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
Hyundai Santa Cruz XRT дополнит гамму в 2024 модельном году, то есть до старта продаж остаются считанные недели. Корейская марка вдохновилась успехом Tucson, Santa Fe и Palisade с заводскими внедорожными аксессуарами и действовала по той же схеме. Новая комплектация придёт на смену сборке SEL Premium.
Особенности Santa Cruz XRT - увеличенные расширители колёсных арок, фиксированные подножки, поручни в кузове и пластиковые накладки на дверях. Другие нюансы отделки - заводской антихром, который включает в себя чёрные дверные ручки, тёмные корпуса зеркал, антрацитовые шильдики и радиаторную решётку.
Основа "внедорожной" версии - сборка SEL с пакетом Activity. Следовательно, в салоне сохранятся чёрные спортивные кресла, кожаный руль и селектор трансмиссии, а покупателю не придётся доплачивать за зеркала с автозатемнением. Под капотом 2,5-литровый бензиновый турбомотор (281 сила, 422 Нм), есть система полного привода с муфтой сзади.
Цены пока не объявлены, но предшественник - Hyundai Santa Cruz SEL Premium - стоит в США 38 935 долларов (с учётом доставки). Вероятно, пикап 2024 года окажется немного дороже, но едва ли удорожение будет значительным. Базовый Santa Cruz обойдётся в 27 тысяч долларов.
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