Пикап Hyundai Santa Cruz обрел заводскую "внедорожную" версию. Американский офис марки анонсировал старт продаж грузовичка в исполнении XRT. От исходника новинка отличается декором и расширенным набором пластиковых элементов. Улучшений по салону, ходовой части и двигателю не заявлено, однако внедорожный пакет положен только топ-комплектациям с 2,5-литровым турбомотором, 8-ступенчатым преселективным "роботом" и полным приводом, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Hyundai Santa Cruz XRT дополнит гамму в 2024 модельном году, то есть до старта продаж остаются считанные недели. Корейская марка вдохновилась успехом Tucson, Santa Fe и Palisade с заводскими внедорожными аксессуарами и действовала по той же схеме. Новая комплектация придёт на смену сборке SEL Premium.