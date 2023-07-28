Внедорожник Stone 01 впервые показали изнутри

Салон внедорожника Stone 01 показали на первой фотографии, которая демонстрирует огромный сенсорный экран и внутренний дизайн, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Напомним, тестовый автомобиль был выпущен компанией Rox Motor, которую основал Чан Цзин, председатель совета директоров и основатель компании Roborock (её основной инвестор - Xiaomi).

Под основным экраном видны вентиляционные отверстия, две площадки для беспроводной зарядки смартфонов, селектор передач и пара подстаканников. Под центральным туннелем находится вместительный отсек.

Stone 01 имеет относительно большую ЖК-панель приборов, которая находится прямо за трехспицевым рулевым колесом с плоским днищем. Остальная часть центральной консоли Stone 01 покрыта камуфляжем. По информации китайских СМИ, у переднего пассажира Stone 01 будет собственный сенсорный экран.

В настоящее время Rox сотрудничает со многими известными поставщиками, такими как CATL, Bosch и Valeo. Но своего завода у нее нет, поэтому производство будет вестись на мощностях BAW.

Ожидается, что Stone 01 будет выпущен в этом году и будет конкурировать с другими хардкорными моделями внедорожников, такими как Tank 500 и Beijing BJ60. Ожидаемый ценовой диапазон составляет от 42 000 до 70 000 долларов.

Stone 01 оснащён гибридной системой, состоящей из двигателя объёмом 1,5 л и двух электромоторов на передней и задней осях. Мощность бензинового мотора составляет 152 л.с., мощность электромоторов - 203 и 271 л.с. соответственно. Суммарная мощность равна 626 л.с. Литиевый аккумулятор автомобиля поставляется компанией CATL.

Пятая дверь открывается в сторону, на ней крепится запасное колесо. Габариты машины составляют 5050 х 1980 х 1869 мм, а колёсная база равна 3010 мм. Полная масса автомобиля составляет 3189 кг.

На крыше и передних крыльях с обеих сторон установлены 3 лидара, что говорит об использовании системы беспилотного вождения.