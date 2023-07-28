60-летний Chevrolet Corvette выставят на торги

На аукционе Gooding будет выставлен на торги единственный в своём роде Chevrolet Corvette 1954 года, который является прототипом, построенным перед рестайлингом модели. За автомобиль планируют получить до 2 миллионов долларов, передает Day.Az.

Прототип должен был дать понять руководству Chevrolet, как должен был выглядеть новые Chevrolet Corvette 1955 года. Автомобиль оснастили новой решёткой радиатора, капотом с воздухозаборником, хромированными "жабрами" на крыльях и полностью переделанной задней частью с "плавниками". В серию модель не запустили, вместо этого Chevrolet занялась другим обновлением, добавив, что в 1956 году в Corvette полноценный V8.

Данный прототип оснащён шестицилиндровым рядным мотором Blue Flame объёмом 3,8 л и мощностью 155 л.с., которые работает с двухступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

Этому автомобилю чудом удалось избежать участи остальных прототипов, которые отправляли под пресс.

Владелец машины является профессиональным реставратором, который несколько лет восстанавливал машину и довёл её до отличного состояния.