Ford представил новый трековый автомобиль Mustang Dark Horse R

Американская компания Ford представила гоночный автомобиль Mustang Dark Horse R. Производитель называет его самой трековой версией Ford Mustang седьмого поколения, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Ford Mustang Dark Horse R приводится в движение безнаддувным 5,0-литровым двигателем V8 от дорожной версии, который в результате модернизации имеет мощность более 500 л.с. Силовой агрегат получил модернизированную масляную систему и систему охлаждения. Компанию мотору составляют те же шестиступенчатая механическая коробка передач и тормоза Brembo, что и у базового Ford Mustang Dark Horse.

Новый Ford Mustang Dark Horse R получил гоночные амортизаторы Multimatic DSSV, регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости и регулируемые пластины переднего развала. Также производитель пожертвовал всеми удобствами и комфортом ради полноценной гоночной кабины с каркасом безопасности, гоночными сиденьями Recaro, съемным рулем Sparco и гоночной подвеской Sparco.

Трековый Ford Mustang Dark Horse R будет выпущен ограниченным тиражом. Покупатели модель получат возможность принять участие в новой гоночной серии Mustang Challenge, организованной Ford Performance Racing School.

Старт поставок Ford Mustang Dark Horse R намечен на 2024 год. Цена вопроса - 145 000 долларов.