Завод Tesla эвакуировали из-за электронной рассылки о стрельбе на территории

Полиция эвакуировала сотрудников завода Tesla Gigafactory в Остине из-за сообщений о стрелке на территории предприятия. Об этом сообщает Mirror.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, отмечается, что рабочие техасского предприятия Илона Маска массово получили электронные письма с предупреждением о начавшейся на территории завода стрельбе. Однако прибывшая полиция не обнаружила никаких признаков инцидента.

"Возле колонны 35Z на заводе Giga в Техасе находится злоумышленник. Пожалуйста, спрячьтесь и ожидайте дальнейших подробностей", - говорится в поступивших сотрудникам компании письмах.

Вскоре полиция разрешила сотрудникам вернуться на свои рабочие места и открыла движение по прилегающей дороге.

"В процессе зачистки здания не было слышно никаких выстрелов, жертв нет. Нет ничего, что указывало бы на стрелявшего на данный момент", - заявили в полиции.

Сам Илон Маск пока никак не прокомментировал случившееся.

Церемония открытия завода Tesla Gigafactory в Техасе состоялась в начале 2022 года. Это пятая фабрика компании Илона Маска, на которой производятся электромобили Tesla.