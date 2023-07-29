https://news.day.az/autonews/1584984.html Автобренд BYD тестирует конкурента Tesla Model Y
Автобренд BYD тестирует конкурента Tesla Model Y
Китайский автопроизводитель BYD планирует представить в четвертом квартале 2023 года новый кроссовер Song L. Об этом сообщает carnewschina.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
На сегодняшний момент кроссовер проходит дорожные испытания в окрестностях города Турфан, который окружен горами и пустыней. Автомобиль оснащен безрамными дверями и задним спойлером с электроприводом, новой системой DiSus-A, которая управляет пневматическими подвесками, а также выдвижными дверными ручками.
Новый BYD Song L получит электрическую силовую установку мощностью 530 л.с. В Китае стоимость автомобиля составит 300 тыс. юаней.
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