Автобренд BYD тестирует конкурента Tesla Model Y

Китайский автопроизводитель BYD планирует представить в четвертом квартале 2023 года новый кроссовер Song L. Об этом сообщает carnewschina.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На сегодняшний момент кроссовер проходит дорожные испытания в окрестностях города Турфан, который окружен горами и пустыней. Автомобиль оснащен безрамными дверями и задним спойлером с электроприводом, новой системой DiSus-A, которая управляет пневматическими подвесками, а также выдвижными дверными ручками.

Новый BYD Song L получит электрическую силовую установку мощностью 530 л.с. В Китае стоимость автомобиля составит 300 тыс. юаней.