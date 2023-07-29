https://news.day.az/autonews/1585107.html Buick выпустил обновленный седан Regal
Buick выпустил обновленный седан Regal
Компания Buick представила обновленный седан Regal. Об этом сообщает motor1.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что это второе обновление седана с начала его продаж в Китае в 2017 году. Автомобиль получил новую решетку радиатора, видоизмененные фары и светодиодные дневные ходовые огни в виде бумерангов.
Обновленный Buick Regal будет предлагаться на китайском рынке с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 166 л.с. Кроме того, клиентам предложат автомобили с более мощным 2,0-литровым агрегатом с отдачей 233 л.с. Оба четырехцилиндровых двигателя работают в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач.
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