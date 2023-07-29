Сначала в Сети появились шпионские фото, потом Hyundai опубликовала официальные изображения автомобиля, ну а сейчас новейший Hyundai Santa Fe 2024 впервые засветился на видео. Внедорожник засняли на родине - в Южной Корее, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Увы, никаких новых технических подробностей или кадров из салона нет - авто просто засняли на парковке. Однако видеороликов - два, и они демонстрируют два разных варианта. Версия в сером цвете - это подключаемый гибрид (Hyundai о нем пока ни словом не обмолвилась). Тут решетка радиатора по типу "пчелиные соты" и 20-дюймовые колесные диски. Интересно, что на автомобиле есть наклейка с указанием немецкого города Бремерхафен. В нем расположен большой порт - возможно, серый Santa Fe 2024 отправится на экспорт.

Черный вариант из второго видеоролика получил радиаторную решетку с оригинальным оформлением в виде прямоугольников. Тут 18-дюймовые колесные диски, что указывает на одну из базовых версий с бензиновым мотором.