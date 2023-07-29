Китайский автогигант показал серийную версию «внедорожного» фастбэка BYD Song L

Серийный BYD Song L был снят во время тестов недалеко от Турфана, города в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, который окружен пустынями и горами и является одним из самых жарких мест в мире. Автомобиль покрыт плотным камуфляжем, но даже через него заметно, что он отличается от концепта, представленного на автосалоне в Шанхае, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Во-первых, вместо камер установлены полноценные боковые зеркала. Во-вторых, изменениям подверглась и передняя часть с менее агрессивным передним бампером. Фары сохранили прежнюю форму. А вот сзади серийная модель лишилась спортивного диффузора. В целом производитель сохранил форму кузова концепта, и серийная модель получит такой же слегка наклоненный капот, D-образные стойки, выдвижные дверные ручки и объединенные воедино задние фонари.

Габариты серийного BYD Song L пока неизвестны. Известно лишь, что по своим размерам он будет близок к Denza N7 с кузовом длиной 4860 мм, шириной 1935 мм и высотой 1602 мм при колесной базе 2940 мм.

Автомобиль будет базироваться на электрической платформе e-Platform 3.0, как и большинство современных автомобилей BYD. Он также получит пневматическую подвеску и полный привод. А вот мощность мотора и запас хода еще предстоит выяснить.

Стоимость и сроки начала продаж BYD Song L пока неизвестны, но его презентация должна состояться в четвертом квартале 2023 года. Судя по тому, что кроссовер позиционируют как конкурента Tesla Model Y, его стоимость может составить около 300 тыс. юаней.