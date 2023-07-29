Ford отзовет почти 900 тыс. пикапов

Компания Ford объявила о запуске в США очередной отзывной кампании. На этот раз под отзыв попадут почти 900 тыс. пикапов Ford F-150, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Как указано в поданном в Национальное управление безопасности дорожного движения США заявлении, отзывная кампания распространяется на пикапы Ford F-150 2021-2023 модельных годов с одинарной выхлопной системой.

Поводом для отзыва послужили проблемы с электронным стояночным тормозом. Как выяснил производитель, проводка автомобиля может быть повреждена в результате контакта с картером заднего моста, что может привести к неожиданному срабатыванию электрического "ручника".

Сообщается, что Ford уже получил 918 гарантийных претензий по данному поводу. Еще 299 обратившихся владельцев Ford F-150 пожаловались на непреднамеренное срабатывание электрического стояночного тормоза, а у 19 из них он сработал во время движения. При этом производителю неизвестно об авариях или травмах, связанных с данной проблемой.

В общей сложности в этот раз отзовут 870 тыс. пикапов Ford F-150. Их владельцам необходимо посетить ближайший дилерский центр, где специалисты установят защитный стяжной ремень, обмотают лентой и при необходимости заменят жгут проводов.