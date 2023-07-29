Самые надежные компактные кроссоверы - СПИСОК
Kia Soul, который позиционируется производителем как городской кроссовер, признан самым надежным компактным SUV на рынке. К такому выводу пришли эксперты портала WhatCar.
Лидером стала дизельная версия Kia Soul, рейтинг надежности которого достигает 100%. По версии издания, за последние 24 месяца ни один владелец Kia Soul не столкнулся с неожиданной поломкой и не лишился автомобиля на время ремонта.
Второе место в списке самых надежных компактных кроссоверов занимает Suzuki Vitara с рейтингом надежности на уровне 99,3%. Единственной проблемой, с которой за последние два года столкнулись владельцы этой модели, была связана с работой спутниковой навигации и информационно-развлекательной системы.
Замыкает тройку лидеров корейский кроссовер Ssangyong Tivoli с 97,2-процентной надежностью. По информации источника, только у 6% автомобилей за последние 24 месяца возникли какие-либо поломки. И единственной проблемной областью этого автомобиля была топливная система.
Самые надежные компактные кроссоверы по версии WhatCar
1. Kia Soul (дизельный) - 100%;
2. Suzuki Vitara - 99,3%;
3. Ssangyong Tivoli - 97,2%;
4. Suzuki SX4 S-Cross - 90,1%;
5. Renault Captur (дизельный) - 88,3%;
6. Mini Countryman - 87,3%;
7. Vauxhall (Opel) Mokka - 86,5%;
8. Nissan Juke - 84,9%.
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