Новый кроссовер Jetour X70 Pro вышел на китайский рынок

В Китае представили новый кроссовер Jetour X70 Pro. Об этом сообщает autohome.com.cn, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным портала, Jetour X70 Pro в основном ориентирован на молодых потребителей. Длина машины составляет 4749 мм, ширина - 1900 мм, высота - 1720 мм. Автомобиль получил большую решетку радиатора с матричным рисунком, высокие стоп-сигналы и четыре выхлопных патрубка. В салоне на передней панели установлен 10,25-дюймовый экран.

Кроссовер комплектуется 146-сильным турбомотором объемом 1,5 литра. За доплату можно будет приобрести версию с двигателем 1,6 литра мощностью 190 л.с. Коробка передач - роботизированная с двойным сцеплением. Привод только передний.