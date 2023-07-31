Представлена модифицированная версия пикапа Great Wall Cannon

Компания Great Wall представила модифицированную версию пикапа Great Wall Cannon, которая создана для клиентов, живущих в горных районах с очень плохими дорогами, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Новая версия оснащена внедорожными шинами в стандартной комплектации, она получила передние противотуманные фары, мониторинг слепых зон спереди и 360-градусное панорамное изображение в стандартной комплектации. Кроме того, кастомизированная версия оснащена такими функциями, как "ползучий" режим, танковый разворот и режим вождения по бездорожью. Также есть ассистенты помощи при подъёме и спуске.