Представлена модифицированная версия пикапа Great Wall Cannon
Компания Great Wall представила модифицированную версию пикапа Great Wall Cannon, которая создана для клиентов, живущих в горных районах с очень плохими дорогами, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.
Новая версия оснащена внедорожными шинами в стандартной комплектации, она получила передние противотуманные фары, мониторинг слепых зон спереди и 360-градусное панорамное изображение в стандартной комплектации. Кроме того, кастомизированная версия оснащена такими функциями, как "ползучий" режим, танковый разворот и режим вождения по бездорожью. Также есть ассистенты помощи при подъёме и спуске.
Модель доступна только с турбодизелем объёмом 2,0 л, который выдает 163 л.с. и 400 крутящего момента и подключаемым полным приводом. Пикап доступен с 6-ступенчатой "механикой" и с 8-диапазонным автоматом на выбор.
Цены в Китае составляют от 17 до 19 тыс. долларов.
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