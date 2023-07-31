Представлена модифицированная версия пикапа Great Wall Cannon
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Компания Great Wall представила модифицированную версию пикапа Great Wall Cannon, которая создана для клиентов, живущих в горных районах с очень плохими дорогами, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Новая версия оснащена внедорожными шинами в стандартной комплектации, она получила передние противотуманные фары, мониторинг слепых зон спереди и 360-градусное панорамное изображение в стандартной комплектации. Кроме того, кастомизированная версия оснащена такими функциями, как  "ползучий"  режим, танковый разворот и режим вождения по бездорожью. Также есть ассистенты помощи при подъёме и спуске.

Модель доступна только с турбодизелем объёмом 2,0 л, который выдает 163 л.с. и 400 крутящего момента и подключаемым полным приводом. Пикап доступен с 6-ступенчатой "механикой" и с 8-диапазонным автоматом на выбор.

Цены в Китае составляют от 17 до 19 тыс. долларов.