Против Hyundai подан коллективный иск

Скорость зарядки электромобилей Hyundai стала причиной недавно поданного общенационального коллективного иска. Истцы утверждают, что дефект зарядного порта приводит к перегреву, когда автомобиль выполняет зарядку уровня 2, что резко снижает скорость зарядки, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

В иске, поданном в Окружной суд Соединенных Штатов в Центральном округе Калифорнии, приводятся жалобы владельцев, видеоролики с демонстрацией проблемы, а также требование выплатить компенсацию.

Hyundai заявляет, что время домашней зарядки Уровня 2 составляет от пяти до семи часов, владельцы говорят о значительно большем времени. Это результат перегрева вилки, который продлевает зарядку или делает ее невозможной.

В некоторых случаях вилка для зарядки может перегреться всего за 30 минут. Один из владельцев пишет, что автомобильное приложение сообщало об сбое зарядки каждые две-три минуты, хотя его автомобиль в конечном итоге полностью зарядился.

Истцы утверждают, что обновление программного обеспечения, предназначенное для решения проблемы, лишь ограничивает скорость зарядки, чтобы предотвратить перегрев. Но в итоге вместо обещанных 5 часов машины заряжаются 10 и более часов.

В этом коллективном иске фигурируют автомобили Hyundai Ioniq 5, Ioniq 6, Genesis GV60 и Kia EV6.