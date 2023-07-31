Электрический кроссовер BYD Song L получит полный привод

Компания BYD показала фотографии серийной версии своего нового электрического кроссовера BYD Song L, который в настоящее время проходит высокотемпературные испытания в Турфане, передает Day.Az со ссылкой на TechGoing.

Ранее BYD показал концепт этой машины на автосалоне в Шанхае. Новый автомобиль будет построен на электронной платформе BYD 3.0, он получит новые батареи и интеллектуальную электрическую систему полного привода.

Базовая версия BYD Song L может быть оснащена 313-сильным электродвигателем, а топовая версия может быть оснащена двухмоторной силовой установкой суммарной мощностью 530 лошадиных сил.

Автомобиль оснащен шинами 265/40 R21 Michelin PS4 SUV, медно-золотыми тормозными суппортами и перфорированными тормозными дисками высокой эффективности.

Новинка будет выпущена в четвертом квартале.