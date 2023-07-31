Популярные электромобили стали гораздо дешевле

Новое исследование, проведенное iSeeCars, показало, что средняя цена нового автомобиля на 8,5% выше рекомендованной производителем розничной цены. Год назад это значение составляло 10,2%. Однако сейчас по рекомендованной рекомендованной розничной цене уже можно купить довольно много электромобилей, передает Day.Az со ссылкой на insideevs.

Средняя цена нового Hyundai Ioniq 5 сейчас составляет 51 289 долларов, а рекомендованная производителем розничная цена Ioniq 5 составляет 51 551 доллар. Более того, легко найти дилеров, продающих Ioniq 5 на несколько тысяч дешевле рекомендованной производителем розничной цене, что было бы невозможно в 2022 году. Например, калифорнийский дилер предлагает Ioniq 5 SEL AWD за 40 785 долларов. Указанный автомобиль имеет рекомендованную производителем розничную цену в размере 52 285 долларов, так что скидка составляет 11 500 долларов.

То же самое касается и Kia EV6, который можно приобрести за очень большой скидкой. А новый Ioniq 6 SEL RWD в Лос-Анджелесе предлагают на 6000 долларов дешевле рекомендованной производителем розничной цене.

Другие электрические модели, включая Volvo C40 Recharge, Volkswagen ID.4 и Cadillac Lyriq, продаются примерно по рекомендованной производителем розничной цене.

А Porsche Taycan оказался на 22 607 долларов дороже рекомендованной розничной цены.