Tesla уже производит Model 3 и Model Y быстрее чем за 40 секунд

Гигафабрика Tesla в Шанхае выпускает новые автомобили Tesla Model 3 или Model Y с поразительной скоростью, о чем говорится в новом ролике, записанном на заводе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, репортёр задает соответствующий вопрос одному из сотрудников, который контролирует сборочный процесс. Сотрудник Tesla заявил, что информация о 45 секундах, которая всплыла в ходе разговора, уже не соответствует действительности. На сегодня Tesla выпускает новые автомобили менее чем за 40 секунд.

Такая скорость производства превосходит даже результаты компании Ford, которая заявил в январе 2023 года, что её завод по производству пикапов в Дирборне, штат Мичиган, может выпускать F-150 каждые 49 секунд.

На гигафабрика Tesla в Шанхае десятки роботизированных манипуляторов работают в тандеме для повышения эффективности. В ролике показано, как роботы могут собирать машины одновременно в разных плоскостях.

Кроме того, на заводе в Шанхае есть 16 ресторанов для рабочих, которые могут заказывать еду с помощью приложения Teshenghuo, созданное IT-командой Tesla внутри компании.