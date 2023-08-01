Растет популярность автомобиля с кроватью внутри Wuling Bingo

1 августа компания SGMW (SAIC-GM-Wuling) опубликовала данные о продажах Wuling Bingo за июль. В прошлом месяце продажи Wuling Bingo впервые преодолели отметки 20 000 машин за месяц (20 064 единиц). Это на 4,6% больше, чем в предыдущем месяце. С момента запуска совокупные продажи Wuling Bingo достигли 81 336 автомобилей. Модель продолжает набирать популярность, поскольку в апреле стартовые поставки Wuling Bingo в Китае составили около 16,5 тыс. единиц, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Автомобиль отличается очень привлекательной ценой, которая составляет от 8 300 до 11 800 долларов в зависимости от запаса хода, а также внушительным багажным отделением объёмом 790 литров. В комплект входит надувной матрас, который при сложенных задних сидениях позволяет переночевать с большим комфортом при выезде на природу.

Это четырехдверный пятиместный хетчбэк длиной 3950 мм, шириной 1708 мм и высотой 1580 мм при колесной базе 2560 мм. Он оснащен одним электромотором мощностью 41 или 68 л.с. с пиковым крутящим моментом 110 Нм или 150 Нм соответственно. Максимальная скорость ограничена 100 км/ч, а снаряженная масса составляет 990 кг для базовой комплектации.

Две версии оснащены литий-железо-фосфатными аккумуляторными батареями ёмкостью 17,3 или 31,9 кВт•ч, которые обеспечивают запас хода 203 или 333 км по циклу CLTC соответственно. Старшая версия стоит 12 100 долларов.