Культовый суперкар Ferrari F40 выставили на продажу

Суперкар Ferrari F40, который был выпущен тиражом около 1300 машин, выставили на продажу по цене 2,6 млн долларов, передает Day.Az со ссылкой на duPont Registry.

Эта модель считается последним флагманом из Маранелло, создание которого было одобрено лично Энцо Феррари. Знаменитый итальянский конструктор, предприниматель и автогонщик, основатель Ferrari скончался в 1988 году.

Автомобиль 1989 года выпуска за 34 года проехал менее 20 тыс. километров. Ferrari F40 проектировался как гоночный автомобиль, который мог бы конкурировать на треке с Porsche 959. Но в итоге был выпущен суперкар для дорог общего пользования.

Ferrari F40 оснащен 2,9-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 478 л.с. с 577 Нм крутящего момента. Время разгона от 0 до 100 км/ч занимает 4,7 секунды.