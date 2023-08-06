Новый Land Cruiser Prado будут собирать в этой стране

Новый Land Cruiser Prado будут собирать в Китае: характеристики. Подразделение FAW-Toyota сообщило, что Land Cruiser Prado следующего поколения локализуют в Поднебесной в 2024 году. Общий объём инвестиций составит 586 миллионов юаней (82 миллиона долларов); производственные мощности китайского предприятия позволят ежегодно собирать 36 000 машин. Основным двигателем станет рядная бензиновая "турбочетвёрка" объёмом 2,4 литра, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Портал Autohome утверждает, что новый Toyota Land Cruiser Prado окажется больше текущей модели: длина увеличится на 75 миллиметров (до 4900 мм), ширина - на 35 миллиметров (до 1920 мм), высота - на 10 миллиметров (до 1900 мм), а колёсная база будет растянута на 60 миллиметров (до 2850 мм). Прогноз не противоречит характеристикам "родственного" Lexus GX.

Ставка на бензиновый турбомотор 2.4 ожидаема, причём для разных рынков предложат свои конфигурации. В Китае ожидается негибридная версия, за пределами - бензин-электрическая система, знакомая по пикапу Tacoma. А вот двигатель V6 внедорожнику может не достаться: силовой агрегат объёмом 3,4 литра останется прерогативой "трёхсотого" и премиального Lexus GX.

Инсайдеры сходятся во мнении, что новый Land Cruiser Prado полностью рассекретят осенью. Продажи рамного внедорожника с внутризаводским индексом "250" должны начаться в 2024 году. Что касается китайской сборки, то слухи о локализации "Крузаков" на предприятии FAW-Toyota ходят давно, но сборочный конвейер до сих пор не запущен.