Rolls-Royce пригрозил клиентам, которые перепродадут купе Spectre. Первый электромобиль начнут выдавать клиентам осенью, однако генеральный директор марки Торстен Мюллер-Отвос предупреждает: любые попытки заработать на перепродаже Spectre приведут к пожизненному бану. Если автопроизводитель узнает о спекуляциях, то внесёт покупателя в чёрный список, и у него больше не будет возможности приобретать новинки Rolls-Royce без посредников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, босс Rolls-Royce не просто так решил предупредить владельцев Spectre: очередь за электромобилем растянулась до 2025 года, и дефицит предложения позволяет первым счастливчикам, получившим купе, неплохо заработать. Продавец суперкаров, классических и люксовых машин Том Хартли уже похвастался, что перекупил два Spectre.

Опытный делец заявил, что автопроизводители никогда не остановят бизнесменов, аристократов и предпринимателей, когда речь заходит о деньгах. В частности, два купе Rolls-Royce Spectre удалось перекупить, заплатив 50 тысяч фунтов стерлингов сверх исходной цены. Для сравнения топ-версия электромобиля обойдётся клиенту примерно в 450 тысяч фунтов.

По мнению Тома Хартли, со стороны автопроизводителя несправедливо указывать клиентам, что им делать с автомобилем. "Обстоятельства меняются, у людей могут быть веские причины для продажи, например, финансовые проблемы", - объяснил Хартли. Впрочем, запреты на перепродажу в течение определённого времени - частая практика, к которой прибегают не только в Rolls-Royce, но и в Ferrari и Ford.