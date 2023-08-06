Changan раскрыл суперседан Avatr 12, созданный вместе с Huawei

Changan показал суперседан Avatr 12, созданный вместе с Huawei. Пресс-служба автопроизводителя поделилась официальными снимками, подгадав публикацию к моменту "слива" Минпромторгом Китайской Народной Республики. У четырёхдверки необычный кузов без заднего стекла, огромная крышка багажника со встроенным спойлером, а камеры встроены повсюду: ими заменены зеркала, есть отдельные девайсы над номерами, под задним лейблом, а также в передних крыльях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, Avatr 12 создан по тем же лекалам, что и соплатформенный кроссовер с индексом "11". Судя по шпионским снимкам, интерьеры унифицированы. О ёмкости батареи фирмы CATL информации пока нет, но можно ожидать аккумуляторов ёмкостью более 90 киловатт-часов.

Длина/ширина/высота новинки равны соответственно 5020/1999/1460 миллиметрам, колёсная база - 3020 миллиметров. Таким образом, седан на 14 сантиметров длиннее, на три сантиметра шире, но на 14 сантиметров ниже кроссовера. Преимущество по расстоянию между осями - 4,5 сантиметра в пользу Avatr 12.

Пока сертифицированы версии с задним и полным приводом: базовый седан разовьёт 313 лошадиных сил, топ-версия - 578 лошадиных сил. Вероятно, у Avatr 12 тоже будет автопилот Huawei, медиасистема с мощным процессором, а также целый ряд премиальных опций вроде адаптивной пневмоподвески.

Кроссовер Avatr 11 может появиться в России по официальным каналам, а значит и шансы дебюта соплатформенного седана в нашей стране не нулевые. Мировую премьеру Avatr 12 ждут в ближайшие месяцы.