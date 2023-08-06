Maserati готовит экстремальный суперкар

Рассекречено название нового экстремального суперкара Maserati. Как сообщает CarBuzz со ссылкой на базы Итальянского ведомства по патентам и товарным знакам и Европейского ведомства интеллектуальной собственности, Maserati зарегистрировала имя MCXtrema. Причем в заявке указана всего одна категория - спортивные/гоночные автомобили. Само название представляет сочетание приставки MC, которую марка используется для обозначения среднемоторных суперкаров, и итальянского слова "estrema" - экстремальный.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, CarBuzz отмечает, что новое название может предназначаться как дорожному суперкару, так и гоночному автомобилю, который не сертифицирован для дорог общего пользования. Одно известно наверняка - он будет экстремальным. Журналисты больше склоняются к тому, что это будет гражданская модель, вот только пока неизвестно, какую силовую установку она получит.

В арсенале Maserati имеется перспективный двигатель Nettuno V6, который развивает 621 лошадиную силу. Его могут форсировать или же дооснастить электрическим довеском. Гибридную схему на базе Nettuno V6, например, будет использовать грядущий суперкар Alfa Romeo, которому прочат мощность свыше 800 лошадиных сил.

Но есть и еще одна версия. Ранее для MC20 была подтверждена полностью электрическая модификация, так что название MCXtrema может предназначаться и ей. Если такой электрокар действительно появится на рынке, то у него есть все шансы получить мощнейшую установку с отдачей порядка 1000 лошадиных сил.