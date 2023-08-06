Китайский стартап Leapmotor представил новую платформу

Китайские автопроизводители продолжают перехватывать технологическое лидерство у нерасторопных западных автоконцернов: электромобильный стартап Leapmotor за свою короткую историю представил уже третью платформу для электромобилей и готов поделиться ей со всеми желающим (разумеется, за деньги).

Как передает Day.Az со ссылкой на Kolesa.ru, на прошлой неделе немецкие СМИ пережили шок от того, что Volkswagen покупает долю в китайском стартапе Xpeng и будет использовать его платформу для своих новых электромобилей. Ещё неделей ранее Audi и SAIC договорились о совместной разработке электромобилей. В свою очередь холдинг Geely успешно подсадил на платформу SEA европейские бренды Polestar, Volvo и smart. Ну а сегодня молодая компания Leapmotor представила новую платформу Leap 3.0 и уже ведёт переговоры с двумя иностранными компаниями о её продаже.

Компанию Leapmotor основал в 2015 году китайский инженер-электронщик Чжу Цзянмин, на китайском рынке она присутствует всего четвёртый год, а в её продуктовой линейки - всего четыре модели, но при этом Leapmotor считается одним из самых успешных и перспективных китайских стартапов. Продажи Leapmotor в первой половине этого года составили 44 502 электромобилей, что на 14% меньше, чем было в январе-июне 2022-го - это следствие обострения конкуренции и ценовой войны на китайском рынке электромобилей. Leapmotor объявила, что в августе снизит цены на две свои самые ходовые модели - соплатформенные кроссовер С11 и седан С01.

Платформа Leap 3.0 предназначена для будущих электромобилей компании: её первым носителем станет модель с заводским индексом В11, премьера которой состоится в сентябре на автосалоне в Мюнхене. Особенность новой платформы - высокая степень интеграции электронных и электротехнических компонентов, что обещает более низкую, чем у конкурентов, себестоимость. Leapmotor сама делает чипы на основе ядер Qualcomm Snapdragon и предлагает несколько вариантов разной вычислительной мощности как для бюджетных электромобилей, так и для премиальных, у которых на борту много развлекательного оборудования и электронных ассистентов водителя, вплоть до полного автопилота. Разумеется, предусмотрено обновление ПО "по воздуху" и всё это, как утверждается, работает "со свистом".

Leapmotor очень хочет продать свою новую платформу сторонним компаниям, у которых нет ресурсов или времени для разработки собственной. Leapmotor может предоставить как лицензию на свою платформу, так и сделать электромобиль для клиента целиком и даже наладить его производство на собственном заводе в городе Цзиньхуа (провинция Чжэцзян). Между тем уже в 2025 году, как сообщает Reuters, Leapmotor планирует представить платформу следующего поколения! Западные автоконцерны о таких темпах эволюции пока могут только мечтать.