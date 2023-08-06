Названа дата начала продаж кроссоверов Neta Aya

Продажи нового кроссовера Neta Aya в Китае стартуют 3 августа. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает carnewschina.com.

По данным издания, недавно автопроизводитель получил разрешение от правительства Китая на выпуск таких кроссоверов и теперь готов к поставкам в дилерские центры по всей стране.

Neta Aya представляет собой обновленный вариант модели Neta V. Основными конкурентами кроссовера станут такие популярные модели, как BYD Seagull и Wuling Bingo. Длина автомобиля составляет 4070 мм, ширина - 1690 мм, а высота - 1540 мм, при колесной базе 2420 мм.

Машина будет оснащена электромотором мощностью 95 л.с. и передним приводом. Максимальная скорость - 100 км/ч. На одном заряде батареи автомобиль может проехать до 320 км.