Представлен новый Toyota Land Cruiser 2024

Сразу после анонса нового Land Cruiser Prado в США были объявлены подробности о модели Toyota Land Cruiser 2024 для Европы и некоторых международных рынков. В некоторых странах модель будет продаваться под названием Land Cruiser Prado, включая Австралию, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Автомобили для Европе очень похожи на те, которые будут предлагаться в США. Новый внедорожник следует по стопам более крупного Land Cruiser 300 и основан на платформе Toyota GA-F. Toyota отмечает, что новая рама на 50% жестче, чем рама модели предыдущего поколения, и что в сочетании с новой платформой приводит к лучшим внедорожным характеристикам, а также к лучшему вождению.

Новый автомобиль оснащен электроусилителем руля, который должен уменьшить отдачу на неровных поверхностях, а также обеспечить более плавное управление. Toyota также добавила технологию Land Tracing Assist в пакет активной безопасности и системы помощи водителю.

Toyota подтвердила, что в Западной Европе он будет выпущен с 2,8-литровым турбодизельным двигателем. Этот двигатель мощностью 201 л.с. работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач Direct Shift. Напомним, американский внедорожник получил 326-сильную силовую установку. Однако Toyota добавила, что европейский Toyota Land Cruiser сможет буксировать прицеп массой до 3500 кг.

В начале 2025 года к модельному ряду присоединится электрифицированная трансмиссия, сочетающая дизельный двигатель с 48-вольтовой системой мягкого гибрида.

Новый Land Cruiser получит отключаемый передний стабилизатор поперечной устойчивости, который является первым в Toyota и должен еще больше повысить его внедорожные характеристики. Различные обновления также были внесены в системы Multi-Terrain Monitor и Multi-Terrain Select.

Две разные версии Land Cruiser будут продаваться с разными передними панелями. Как и в США, у одного будут более простые круглые фары, а у другого - фары премиум-класса.

Однако, в отличие от США, модель с круглыми светодиодными фарами не будет моделью начального уровня и вместо этого будет продаваться исключительно как вариант First Edition. Всего будет выпущено 3000 экземпляров Land Cruiser First Edition, предпродажа которых начнется в октябре.

Европейские цены пока не подтверждены.