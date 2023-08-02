Так выглядит Porsche 911 S/T 2024

В честь 60-летнего юбилея модели Porsche 911 производство ограниченной серии будет ограничено 1963 автомобилями. Цена стартует от 291 650 долларов, передает Day.Az со ссылкой на caranddriver.

Компания Porsche представила Porsche 911 S/T 2024, который выпущен в честь 60-летнего юбилея модели Porsche 911. Автомобиль будет выпущен ограниченной серии в 1963 единиц.

Эксклюзивная модель Porsche 911 S/T получила сильные стороны 911 GT3 с пакетом Touring и 911 GT3 RS. Автомобиль получил безнаддувный 4,0-литровый оппозитный двигатель мощностью 525 л.с. в сочетании с механической коробкой переключения передач.

Расход топлива составляет 13,4 литра на 100 км, а разгон от 0 до 96 км/ч занимает всего 3,5 секунды. Производитель подчеркивает, что юбилейная версия предназначена в первую очередь для дорог общего пользования, а не для гоночных треков. При этом максимальная скорость составляет 299 км/ч.

Инженеры использовали новые комплектующие для снижения массы корпуса. Кроме того, капот, крыша, передние крылья и двери изготовлены из армированного углеродным волокном пластика (CFRP), как и стабилизатор поперечной устойчивости задней оси. Автомобиль оснащен коваными колесами из магниевого сплава.

Porsche также оснащает юбилейную модель тормозной системой Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), литий-ионным стартерным аккумулятором и облегченным стеклом в стандартной комплектации.

Цена составит более 291 тыс. долларов, а поставки в США начнутся весной 2024 года.