BYD установила абсолютный рекорд по продажам машин

В июле BYD продала 261 105 автомобилей на новой энергии (NEV), что на 61% больше, чем в прошлом году. Предыдущий рекорд BYD в 253 046 единиц был зафиксирован в июне. Совокупный объем продаж в 2023 году достиг 1 517 798 единиц, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 89%. Производство автомобилей BYD на новых источниках энергии в июле достигло 272 414 единиц, что на 67% больше, чем в июле прошлого года, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Среди проданных машин на чисто электрические модели пришлось 134 783 единицы, что на 66% больше, чем в прошлом году. Совокупные продажи чисто электрических моделей в 2023 году достигли 751 593 единиц, что на 86% больше ,чем годом ранее.

Подключаемые гибридные модели также показали рост на 56% в июле, когда было продано 126 322 машин. Совокупные продажи подключаемых гибридных моделей в 2023 году составили 757 673 единицы, что на 91% больше, чем годом ранее.

Denza, совместное предприятие BYD и Mercedes-Benz, в июле продало 11 146 автомобилей. Подавляющее большинство этих продаж пришлось на минивэн Denza D9. Поставки Denza N7 начались только в конце июля, поэтому поставки небольшие.

Компания также продемонстрировала значительный рост продаж легковых автомобилей на новых источниках энергии за рубежом, достигнув 18 169 единиц в июле 2023 года (+351%). С января по июль 2023 года совокупный объем продаж за рубежом составил 74 289 автомобилей, что в 8,3 раза больше, чем в прошлом году.

Кроме того, BYD продолжает преуспевать в производстве аккумуляторов. В июле компания достигла установленной мощности примерно в 12,406 ГВт•ч. Совокупная установленная мощность на 2023 год достигла 72,655 ГВт•ч.