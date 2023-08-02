Toyota получила рекордную прибыль

Toyota почти удвоила свою операционную прибыль в первом квартале, чему способствовали рост продаж и производства, а также ослабления иены, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Самый успешный в мире автопроизводитель заявил, что операционная прибыль за три месяца до июня составила 7,85 млрд долларов, что на 94% больше, чем годом ранее. Это превзошло ожидания аналитиков.

Во всем мире компания продала около 2,53 млн автомобилей Toyota и Lexus люксовых брендов за квартал, что на 8,4% больше, чем годом ранее, причем около 34% из них приходится на гибриды и другие электрифицированные автомобили.

Для сравнения, Volkswagen Group во втором квартале передала покупателям около 2,3 миллиона автомобилей, однако её чистая прибыль за этот период составила менее около 4,16 млрд долларов.

Это первый финансовый отчёт японского автогиганта с тех пор, как компания изложила амбициозный план по усилению конкуренции на мировом рынке автомобилей с батарейным питанием, а также подробно озвучила свою водородную стратегию.

Toyota заявила, что конкуренция в Китае стала "чрезвычайно жесткой", добавив, что колебания валютного курса и ее реакция на снижение цен на крупнейшем автомобильном рынке мира повредили ее результатам там. Многие автопроизводители в Китае либо снизили цены на автомобили, либо производственные затраты, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке, который быстро перешел на электромобили. Toyota заявила, что усилит развитие технологии электромобилей в Китае и нацелится на значительное сокращение производственных затрат, чтобы стать более конкурентоспособной.

В Северной Америке, другом ключевом рынке, Toyota заявила, что извлекла выгоду из отложенного спроса среди потребителей, поскольку влияние нехватки чипов после пандемии ослабевает.

Результаты в Японии были особенно высокими: операционная прибыль увеличилась более чем вдвое по сравнению с прошлым годом.

Акции Toyota, которые выросли на 1,15% непосредственно перед публикацией отчета о доходах, сразу после этого продолжили рост и закрылись с повышением на 2,5%.