Компания Pininfarina Automobili официально рассекретила модель Pure Vision, которую покажут на автомобильном фестивале в калифорнийском Монтерее в конце августа 2023 года. Несмотря на то что автомобиль выступает в статусе концепта, его создатели прямо заявляют о том, что он является предвестником следующей серийной модели, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Напомним, несколько лет назад от дизайн-студии или, как было принято говорить ранее, кузовного ателье Pininfarina отделилось подразделение, которое намеревалось специализироваться не столько на дизайне, сколько на непосредственном производстве машин под собственным брендом. Причем с самого начала речь шла о премиальных электрокарах.

Первенцем стал электрический гиперкар Battista, названный в честь основателя компании и созданный при поддержке хорватской фирмы Rimac. Однако это изначально был проект очень малой серии.

С презентацией Pure Vision компания Pininfarina обозначила новый вектор развития - ориентацию на выпуск люксовых электрических спортивных кроссоверов. При этом никаких технических характеристик модели пока не представляется.





