Обновленная Mazda CX-5 стала экономичнее

Компания Mazda представила в Северной Америке обновленную версию кроссовера CX-5 2024 модельного года. Это уже второй ресталинг актуального поколения модели, которая выпускается с 2017 года, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Внешне автомобиль почти не изменился. Как это бывает в подобных случаях, производитель пересмотрел палитру цветов кузова и предложил иное оформление решетки радиатора для топовых комплектаций.



Главное изменение в салоне - поддержка беспроводной связи между смартфоном и приложениями Apple Car Play и Android Auto в мультимедийной системе. Раньше подключаться приходилось с помощью кабеля, хотя беспроводная зарядка в автомобиле была. Несмотря на то что кабели теперь стали нужны реже, конструкторы добавили два дополнительных порта USB-C на панель приборов.

Единственное изменение по части техники, на которое обращает внимание автопроизводитель, это появление системы "старт-стоп" уже в базовой версии. Она глушит двигатель во время кратковременных остановок и запускает его вновь при отпускании педали газа. Нововведение позволило улучшить топливную экономичность, снизив расход бензина в городе с 9,8 до 9,05 л на 100 км.



На прошлой неделе стало известно, что Mazda прекращает продажи в США модели MX-30. Это более компактный кроссовер, чем CX-5, но с подзаряжаемым гибридным приводом, способный проезжать более 100 км только на электричестве. За два года в Северной Америке удалось продать лишь 600 таких машин.