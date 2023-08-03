Крошечный автомобиль Corbin Sparrow выставили на продажу

Крошечный автомобиль Corbin Sparrow, которых было выпущено всего 300 штук, что вызывает интерес для коллекционеров, выставлен на продажу, передает Day.Az со ссылкой на carsandbids.

Corbin Sparrow выпускали с 1999 по 2003 годы, сколько автомобилей сохранилось до наших дней, неизвестно. Габариты составляют 2438 х 1219 х 1448 мм при колёсной базе 1829 мм. Это одноместная машина, которая получила багажник, электрические стеклоподъёмники и аудиосистему с CD-проигрывателем.

Corbin Sparrow получил 26-сильный электромотор и блок батарей, который позволяет проезжать до 80 км без подзарядки. Автомобиль способен разогнаться до 121 км/ч. Конкретный экземпляр проехал 2700 км, однако ему требуется замена аккумулятора.

Продавец уточняет, что автомобиль не на ходу, поэтому его цена составляет 6911 долларов.