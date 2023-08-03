Volkswagen Jetta будет покорять рынок недорогих электромобилей

Суббренд Volkswagen Jetta ведет переговоры с Leap Motor о сотрудничестве. Если переговоры пройдут успешно, FAW-VW купит технологическую платформу у Leap Motor и будет использовать Jetta для покорения недорого сегмента электромобилей, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Во вторник китайский автопроизводитель представил свою архитектуру Four Leaf Clover, которая включает в себя интегрированную вычислительную платформу, способную управлять всеми интеллектуальными функциями, включая беспилотное вождение электромобиля и функции "умной кабины", по словам генерального директора Чжу Цзянмина. Он подтвердил два лицензионных соглашения с двумя иностранными компаниями, связанны. Больше подробностей Чжу не раскрыл, а лишь добавил, что компания заинтересована в том, чтобы стать не только производителем, но и лицензиаром технологии.

Volkswagen на прошлой неделе договорилась с Xpeng и Shanghai Motors. Немецкий производитель вместе с Xpeng разработает две модели среднего размера, которые будут основаны на архитектуре G9 E/E , а Audi совместно с Shanghai Motor разработает интеллектуальную кабину, систему электропривода и другие технологии.

Jetta была запущена FAW-VW в качестве суббренда в 2019 году с тремя новыми моделями: Jetta VA3, VS5 и VS7. Все три модели переименованы в модели VW Jetta и SEAT, которые собираются на заводе в Чэнду. Jetta была первой моделью легкового автомобиля в Китае с дизельным двигателем.

FAW-VW и Leap Motor от комментариев отказались.