Электромобили с лучшей остаточной стоимостью

SAIC Roewe Clever неожиданно стала лучшей покупкой среди подержанных электромобилей в Китае: опрос CADA, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Крупногабаритные кроссоверы имели лучшую остаточную стоимость среди трехлетних автомобилей в Китае, за ними следуют небольшие и средние седаны. Об этом говорится в большом исследовании Китайской ассоциации автомобильных дилеров за первое полугодие.

В общем чарте среди годовалых электромобилей (EV) небольшой городской автомобиль с двигателем мощностью 50 л.с. SAIC Roewe Clever лидировал в первом полугодии с остаточной стоимостью (82,85%) выше, чем у Porsche Taycan (82,52%), занявшего второе место. BYD Dolphin был третьим (81,87%).

BYD Dolphin лидирует среди электрических субкомпактных моделей. За ними следуют Great Wall Motors ORA R3 и Leap Motor S01. Tesla Model 3 лидировала среди электромобилей среднего размера с остаточной стоимостью 77,89%, за ней следовали XPeng P7 и BMWi4.

Porsche Taycan, Geely Zeekr 001 и NIO ET7 лидировали среди электромобилей большого размера в первой половине года.

Tesla Model Y заняла первое место среди кроссоверов с показателем 75,86%. NIO ES6 и BYD Tang заняли второе и третье места соответственно.